Ушаков: Россия и США в Эр-Рияде договорились провести переговоры по Ирану

На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждался иранский вопрос, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, на встрече было решено провести отдельные переговоры по этой теме. Bloomberg сообщал, что Россия в ответ на просьбу американских властей согласилась выступить посредником в переговорах США и Ирана по ядерной сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет»,— сказал Юрий Ушаков, комментируя публикацию Bloomberg. «Пока сигналов к какой-то конкретной договоренности о том, как и когда это проводить, из Вашингтона не поступало»,— уточнил помощник президента РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что «проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами». «Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу»,— сказал представитель Кремля.

По данным источников Bloomberg, Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве во время их телефонного разговора 12 февраля. Затем этот вопрос обсуждали делегации РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, рассказали собеседники агентства. В иранском МИДе информацию о посредничестве Москвы не подтвердили и не опровергли.

Лусине Баласян