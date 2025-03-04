Абонент строгого режима

В Перми состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего военпреда Андрея Лукина, обвиняемого в получении 6,881 млн руб. от руководства телефонного завода «Телта». Как считает следствие, он получил деньги за оказание содействия взяткодателям в приемке продукции для силовых ведомств и общее покровительство. Сам господин Лукин признает получение денег, но настаивает, что совершил мошенничество. Защита подсудимого полагает, что его оговорили бывший директор предприятия Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. При этом фактической возможности оказывать содействие у военпреда не было. Гособвинитель предложил приговорить его к девяти годам строгого режима, оштрафовать на 34,4 млн руб. и лишить звания подполковника запаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пермский гарнизонный военный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСО и начальника военной приемки №5029 Андрея Лукина. Господин Лукин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от директора АО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и бухгалтера предприятия Елены Гришиной. В ходе судебных прений гособвинитель зампрокурора пермского гарнизона Александр Сладков заявил, что вину господина Лукина в получении взятки он считает полностью доказанной. По его мнению, умысел на совершение преступления у подсудимого возник в декабре 2015 года, когда он служил в военном представительстве ФСО старшим инспектором. Сначала через посредника он подыскал двух человек, которые были трудоустроены на завод, получали заработную плату, но реально на рабочем месте даже не появлялись. Полученные деньги передавались военпреду.

Как пояснил прокурор, Андрей Лукин не отрицает получения денег, но не согласен, что топ-менеджеры «Телты» давали ему взятку, однако эта версия опровергается материалами следствия. Так, Алексей Высоков и Елена Гришина написали явки с повинной, где сообщили, что давали военнослужащему ФСО именно взятку. Деньги предназначались за совершение незаконных деяний в интересах взяткодателей, связанных с приемкой военной продукции, а также за общее покровительство и попустительство по службе. В ходе очной ставки с фигурантом бывший гендиректор «Телты» заявил, что господин Лукин до передачи ему взятки предъявлял необоснованные требования к выпускаемой заводом продукции и приостанавливал приемку.

После получения денег необоснованных претензий военпред больше не предъявлял.

Также свидетели по делу сообщили следствию, что подсудимый мог в силу своих должностных полномочий влиять на процесс приемки продукции.

Александр Сладков предложил суду признать Андрея Лукина виновным в получении взятки и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, гособвинитель считает, что он должен выплатить штраф в размере более 34,4 млн руб. (пятикратный размер суммы взятки) и лишиться права занимать определенные должности на девятилетний рок. Отдельно прокурор указал, что с учетом дискредитации статуса военнослужащего, коррупционной направленности преступления господин Лукин должен быть лишен звания подполковника запаса.

Защитники подсудимого настаивали, что его действия должны быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Адвокат Андрей Лукьянов уверен, что версия следствия о взятке не нашла своего подтверждения. По его мнению, в ходе расследования так и не было установлено, какие незаконные действия или бездействие его доверитель должен был совершить за полученные от руководства завода деньги. Примеров этого свидетели по делу также не привели. При этом сам принцип работы военной приемки, процесс которой детально регламентирован, не давал возможности Андрею Лукину оказать незаконную помощь взяткодателям. «В качестве доказательств есть только показания Высокова и Гришиной,— считает господин Лукьянов.— На очной ставке в "Матросской Тишине" между Лукиным и Высоковым последний так и не смог привести конкретные примеры».

По мнению адвоката, дать показания бывших руководителей «Телты» убедили силовики.

«Самому Лукину предлагали дать показания в отношении акционера "Телты" (Игоря Морозова.— “Ъ”), после чего его действия обещали переквалифицировать на мошенничество и отпустить под подписку. В итоге он отказался, поскольку ничего не знал,— заявил юрист.— А Высоков и Гришина передавали через адвоката извинения Лукину за то, что были вынуждены дать такие показания». Другой защитник подсудимого указал, что явки с повинной Алексей Высоков и Елена Гришина дали в один день, 5 декабря 2023 года. В тот момент они находились в разных СИЗО, но текст этих документов набран на компьютере, их показания совпадают фактически дословно.

«Я полностью признаю, что совершил неправомерные и незаконные действия, связанные с хищением средств. Полностью раскаиваюсь и прошу вынести справедливое решение»,— сказал Андрей Лукин. Приговор подсудимому будет оглашен 5 марта.

Дмитрий Астахов, Пермь