Бывший военпред созвонился с судом

В Перми военный суд допросил бывшего начальника военной приемки 5029 ФСО Андрея Лукина, обвиняемого в получении взятки на сумму 6,8 млн руб. от руководства пермского телефонного завода «Телта». За деньги, по материалам дела, он обещал покровительство при приемке изделий для силовиков. Сам подсудимый просил квалифицировать его действия как мошенничество, поскольку на самом деле он не мог выполнить обещанного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпуса ОАО «Телта»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Корпуса ОАО «Телта»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении на тот момент уже бывшего сотрудника ФСО Андрея Лукина было возбуждено весной 2024 года, он был задержан и помещен в СИЗО. Господин Лукин еще в 1990 году был распределен в структуру военной приемки и был направлен в Пермь, где курировал в том числе и пермский телефонный завод «Телта», занимаясь контролем качества продукции для силовых структур перед ее передачей заказчику. В 2017 году он был назначен руководителем военной приемки 5029, которая структурно входит в Федеральную службу охраны, и был уволен с военной службы в сентябре 2023 года.

Показания на господина Лукина дали бывший директор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. К тому времени они находились под следствием по делу о хищении средств, выделенных предприятию на выполнение гособоронзаказа.

Обвиняемые сообщили, что в декабре 2015 года Андрей Лукин предложил им формально трудоустроить на завод Олега Соснина, который будет получать заработную плату, но фактически она будет поступать в распоряжение господина Лукина. За это он якобы обещал им оказывать общее покровительство, связанное с военной приемкой продукции. В частности, в материалах дела фигурирует продукция с «незначительными дефектами», а также такая, которая в определенных случаях позволяла временно отходить от конструкторской документации. В 2020 году по этой же схеме была трудоустроена Елена Мальцева. Всего в 2016–2023 годах господин Лукин получил около 6,8 млн руб.

Сам отставной подполковник факт получения денег не отрицал, но с квалификацией своих действий как получение взятки не согласился. По его словам, в 2017 году он решил похитить средства предприятия и попросил госпожу Гришину принять на работу человека, не посвящая ее в преступный умысел. Кандидата на должность ему подыскал знакомый.

Через месяц Олег Соснин был трудоустроен на «Телту», раз в месяц будущему обвиняемому передавали его зарплату, такая же схема практиковалась и Еленой Мальцевой. Затем его знакомый ушел на СВО, передав Андрей Лукину обе карты, с которых он лично снял около 320 тыс. руб. (позже были изъяты при обыске). 5 марта прошлого года уже уволившийся с военной службы господин Лукин написал явку с повинной.

При этом бывший военпред отрицает факт, что за деньги он оказывал руководству предприятия какие-то услуги. По его словам, военная приемка — это строго регламентированный процесс, где пойти на уступки исполнителю гособоронзаказа фактически невозможно. Подсудимый признал, что действительно среди прочих согласовывал документы на временное отступление от конструкторской документации. Это, по его словам, происходило, если отсутствовали необходимые комплектующие, но их заменители не влияли на технические характеристики изделий.

Гособвинитель Александр Сладков выразил сомнения в версии бывшего военпреда, что Елена Гришина без вопросов согласилась принять на работу человека, не задав ни одного вопроса. По его мнению, это достаточно странно и нелогично.

Защита представила суду заявления подсудимого в военкомат, где господин Лукин выражал желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В итоге, по данным адвокатов, военные в этом отказали без объяснения причин. Адвокат Андрей Лукьянов ходатайствовал о вызове на процесс военкома, чтобы он объяснил причину своего решения. Суд в его удовлетворении отказал, поскольку счел, что позиция военного комиссариата не имеет значения для рассматриваемого дела.

Дмитрий Астахов, Пермь