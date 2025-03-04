ПАО «Уралкалий» передумало судиться с воронежскими «Минудобрениями»

В арбитражный суд Пермского края накануне поступило ходатайство местного производителя калия ПАО «Уралкалий» об отказе от иска к воронежскому АО «Минудобрения». В рамках него с ответчика планировалось взыскать 747 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод АО «Минудобрения» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод АО «Минудобрения» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале «Уралкалий» подал в пермский арбитражный суд аналогичный иск к «Минудобрениям» — в начале марта он также ходатайствовал о закрытии дела.

«Уралкалий» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия с производственными активами в пермских Березниках и Соликамске, где работают более 13,3 тыс. сотрудников. За девять месяцев 2024 года выручка компании составила 180,7 млрд руб., что на 2% больше по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль — 36,1 млрд руб.

АО «Минудобрения», зарегистрированное в Россоши Воронежской области в июне 2000 года, производит около 1,2 млн тонн аммиака и различные виды минеральных удобрений. Уставный капитал «Минудобрений» — 958 млн руб., финансовые показатели с 2021 года не публикуются. В 2020 году завод впервые за долгое время получил убытки в размере 622 млн руб. при выручке 35,8 млрд руб.

О смене руководства «Минудобрений» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Минудобрения" вступили в реакцию с "Росхимом"».

Анна Швечикова