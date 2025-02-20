«Уралкалий» требует с россошанских «Минудобрений» 747 млн рублей

В арбитражный суд Пермского края поступил иск от крупного производителя калия ПАО «Уралкалий» к воронежскому АО «Минудобрения». Сумма требований — 747 млн руб., иск пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Минудобрения»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ АО «Минудобрения»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников. Выручка ПАО «Уралкалий» за девять месяцев 2024 года по РСБУ составила 180,7 млрд руб., что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль за отчетный период составила 36,1 млрд руб., что почти в 14 раз выше показателя годом ранее.

АО «Минудобрения» было зарегистрировано в Россоши Воронежской области в июне 2000 года. По собственным данным, химзавод производит около 1,2 млн т аммиака, 550 тыс. т аммиачной селитры, 1,2 млн т нитроаммофоски, 850 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты, до 200 тыс. т мела технологического. Долю компании на рынке агрохимикатов промышленный эксперт Леонид Хазанов оценил в 10%. Уставный капитал — 958 млн руб. Финпоказатели не публикуются с 2021 года, учредители не раскрываются. В 2020 году завод (впервые за долгое время) получил убытки в 622 млн руб. при неизменной выручке 35,8 млрд руб.

Недавно управляющей компанией «Минудобрений» стало московское АО «Росхим».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова