«Минудобрения» вступили в реакцию с «Росхимом»

Московское АО «Росхим» стало управляющей компанией в воронежских «Минудобрениях» вместо генерального директора Вадима Лурии, который руководил предприятием последние шесть лет. «Росхим» специализируется на оптовой торговле промышленными химикатами и массово скупает химические заводы по всей РФ. «Росхим» и «Минудобрения» связывают с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Эксперты отмечают, что введение управляющей компании может быть связано с оптимизацией корпоративных и финансовых процессов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющей организацией воронежского АО «Минудобрения», одного из основных налогоплательщиков Воронежской области и градообразующего предприятия города Россошь, стало АО «Росхим». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее обществом руководил генеральный директор Вадим Лурия — с апреля 2019 года.

«Росхим», по собственным данным, «контролирует операционную и долгосрочную активность химических предприятий среднего и крупного уровней, связанных производственной кооперацией». Среди основных задач холдинга — развитие имеющихся и воссоздание утраченных производств, импортозамещение, запуск инновационных производственных линий. Эта компания (прежнее название «Русский водород») была зарегистрирована в 2021 году и довольно быстро стала владельцем более 40 химпредприятий по всей России. Акции части компаний она выкупила у государства после удовлетворения исков прокуратуры об истребовании ценных бумаг в пользу РФ у предыдущих владельцев. Так, «Росхим» стал владельцем контрольных пакетов акций АО «Волжский оргсинтез», АО «Кучуксульфат» и получил в управление АО «Башкирская содовая компания».

В 2023 году компании было передано в управление АО «Метафракс Кемикалс» (крупнейший производитель метанола в Европе), акции которого ранее были изъяты в доход государства. А в октябре 2024-го АО «Росхим» стало единственным участником торгов по продаже 97% акций АО «Метафракс Кемикалс» и выкупило их по стартовой цене 14,7 млрд руб. По условиям продажи новый владелец должен сохранить профильное направление деятельности предприятия, а также поддерживать среднесписочное количество работников — более 2,4 тыс. человек.

По данным Rusprofile.ru, АО «Росхим» (бывшее название «Русский водород») зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года с уставным капиталом 110 млн руб. Вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. Учредители компании не раскрываются, известно лишь, что 0,45% акций принадлежит закрытому ПИФ «Квинта», которым управляет ООО УК «Фин-Партнер» (совладельцы Алексей Сорокин с долей 85%, ООО «Центр-М» — 9%, Мария Лукьянова — 6% находятся под обременением). В 2023 году выручка компании выросла на 52% и составила 17 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 92% — до 73 млн руб. Генеральный директор — Эдуард Давыдов. Он в прошлом году рассказывал профильным СМИ, что сейчас холдинг объединяет заводы в профильные кластеры (содовый, нефтехимический, хлорно-щелочной и другие), что «позволит расширить продуктовые линейки и вывести на рынок товары нового поколения».

АО «Минудобрения» было зарегистрировано в Россоши Воронежской области в июне 2000 года. По собственным данным, химзавод производит около 1,2 млн т аммиака, 550 тыс. т аммиачной селитры, 1,2 млн т нитроаммофоски, 850 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты, до 200 тыс. т мела технологического. Долю компании на рынке агрохимикатов промышленный эксперт Леонид Хазанов оценил в 10%. Уставный капитал — 958 млн руб. Финпоказатели не публикуются с 2021 года, учредители не раскрываются. В 2020 году завод (впервые за долгое время) получил убытки в 622 млн руб. при неизменной выручке 35,8 млрд руб.

Некоторые СМИ отмечают, что холдинг имеет отношение к структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга. Это подтвердил и источник «Ъ-Черноземье» на профильном рынке.

С именем Аркадия Ротенберга связаны и сами «Минудобрения»: в 2011 году структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, приобрели 79,59% компании. Представитель Аркадия Ротенберга тогда отказывался уточнить, какую именно долю в «Минудобрениях» получил бизнесмен и является ли он единственным покупателем. Однако в 2022 году Вадим Лурия рассказывал «Ъ-Черноземье», что структуры господина Ротенберга «не являются акционерами с 2016 года», не уточняя, впрочем, кому тогда отошел его пакет акций.

Прошлым летом президент РФ Владимир Путин своим распоряжением разрешил некоему ООО «Промазот» приобрести АО «Минудобрения»: из документа следовало, что компания может купить 24 обыкновенных и 20 привилегированных акций кипрских Yaibera Holdings и Laguz Management Limited. Тогда Вадим Лурия рассказывал «Ъ-Черноземье», что сделка «является технической и проходит в рамках завершения процесса деофшоризации».

В компании на запрос «Ъ-Черноземье» по поводу смены управляющего состава оперативно не ответили.

Партнер Briefcase Law Office Григорий Волков отмечает, что контроль юрлица может быть оформлен через ЗПИФ, номинальных лиц, а также выстраивание сложной структуры владения для сокрытия информации о конечном бенефициаре. Последнее широко используется, чтобы устранить прямую аффилированность. «Это может быть интересно по множеству причин, среди которых и то, что фактический бенефициар не желает раскрывать информацию. Введение управляющей компании "Росхим" может быть связано с оптимизацией корпоративных и финансовых процессов внутри АО "Минудобрения" (упрощение порядка одобрения сделок, диверсификация финансовых потоков). В свою очередь, управляющая компания получает за такое управление вознаграждение»,— комментирует господин Волков.

С учетом активной экспансии АО «Росхим» на химическом рынке России, включая приобретение крупных активов, формирование единой системы управления поможет в усилении рыночных позиций и консолидации ресурсов, соглашается управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. По его мнению, перемены помогут УК укрепиться и снизить внешние риски.

Анна Швечикова, Мария Старикова