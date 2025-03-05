В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на нацпроект «Туризм и гостеприимство»

В Татарстане планируют направить более 1,2 млрд руб. на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025–2027 годах. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму.

На федеральный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения» выделят около 842,7 млн руб. Из них 614,6 млн руб. Татарстан получит из федерального бюджета. Еще около 228,1 млн руб. направят из бюджета республики.

На федеральный проект «Кадры для туризма» предусмотрено финансирование в 413 млн руб. на три года. На реализацию проекта в 2025 году запланировано 113 млн руб., в 2026 и 2027 годах — по 150 млн руб.

В рамках федерального проекта «Туристическая привлекательность страны» Татарстан планирует участвовать в международных выставках на объединенном стенде Discover Russia и развивать региональную составляющую туристического портала «Путешествуем.рф». Проект не предусматривает отдельного финансирования.

В 2021–2024 годах направили почти 2 млн руб. на реализацию 178 туристических проектов.

Диана Соловьёва