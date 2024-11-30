Татарстан получил 2 млрд рублей на развитие туризма за три года

С 2021 по 2024 год на реализацию 178 туристических проектов в Татарстане было выделено почти 2 млрд рублей. Средства направлялись на создание глэмпингов, благоустройство пляжей, закупку туристского оборудования, проведение мероприятий и развитие кадров. Об этом сообщает республиканское агенство «Татмедиа».

В 2024 году на поддержку туризма в Татарстане предусмотрено 325,8 млн рублей. Эти деньги направлены на создание модульных средств размещения, субсидирование туристических проектов и обучение кадров. Шесть проектов получили 56,8 млн рублей на покупку модульных домов, а завершение создания 87 номеров в рамках 10 проектов, начатых в 2023 году, ожидается в этом году.

Татарстан также получил единую субсидию в размере 168 млн рублей. По результатам конкурсного отбора финансирование было распределено между 84 проектами — от закупки туристического оборудования до создания доступной среды и кемпингов.

Завершены два крупных события — фестивали в Зеленодольском и Спасском районах, а также исторический фестиваль в Болгаре.

В декабре 2024 года Минэкономразвитие России планирует запустить конкурс для проектов по созданию модульных гостиниц на три года (2025–2027). На эту программу в бюджете заложено 15 млрд рублей.

С 1 января 2025 года в Казани и других городах республики введут туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

Анар Зейналов