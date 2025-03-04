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Коммерсантъ FM
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В Москве похоронили шахматиста Бориса Спасского

В Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским, сообщает корреспондент «Ъ». Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проститься с шахматистом пришли сотни человек, в том числе президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. «Спасский прожил яркую жизнь, она была непростой, но он до конца сохранял доброту, оптимизм, надеялся на лучшие времена. Вечная память о Борисе Васильевиче должна быть с улыбкой. Он бы этого хотел»,— сказал господин Дворкович.

Борис Спасский умер на 89-м году жизни 27 февраля. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. В 1960 году состоялась первая партия Бориса Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером, в которой советский шахматист одержал победу. В 1969 году Борис Спасский победил советского гроссмейстера Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира.

Полина Мотызлевская; Полина Ячменникова

Фотогалерея

Прощание с Борисом Спасским

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с Борисом Спасским

Церемония прощания с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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