В Москве похоронили шахматиста Бориса Спасского

В Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским, сообщает корреспондент «Ъ». Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проститься с шахматистом пришли сотни человек, в том числе президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. «Спасский прожил яркую жизнь, она была непростой, но он до конца сохранял доброту, оптимизм, надеялся на лучшие времена. Вечная память о Борисе Васильевиче должна быть с улыбкой. Он бы этого хотел»,— сказал господин Дворкович.

Борис Спасский умер на 89-м году жизни 27 февраля. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. В 1960 году состоялась первая партия Бориса Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером, в которой советский шахматист одержал победу. В 1969 году Борис Спасский победил советского гроссмейстера Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира.

Полина Мотызлевская; Полина Ячменникова