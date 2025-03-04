В Чехию перестала поступать нефть по нефтепроводу «Дружба»

Чешское агентство новостей CTK сообщило о том, что в страну перестала поступать нефть по нефтепроводу «Дружба». Эту информацию агентству подтвердил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек. По его словам, впрочем, никакой угрозы дефицита нефти для внутреннего потребления нет. Более того, если прекращение поставок нефти по «Дружбе» станет долгосрочным, то, как говорит министр, страна может переключиться на итальянский трубопровод TAL+, который «технически к этому готов».

Предыдущее прекращение поступления нефти по трубопроводу «Дружба», по которому осуществляется поставка примерно 58% всей нефти, получаемой страной, отмечалось в декабре прошлого года.

Как МЭА оценило мировые и российские поставки нефти в январе — в материале «Ъ» «Санкции разогнали доходы».