Возвращение блудного фламандца

В Нидерландах нашли украденную более 50 лет назад картину Питера Брейгеля-младшего. В 1970-х годах пропажу полотна «Женщина, несущая угли» обнаружили в Национальном музее в польском Гданьске. Уборщица случайно уронила раму, после чего вскрылось, что под стеклом все это время была фальшивка — репродукция из фотоальбома. В прошлом году холст выставили в Музее Гауда в Нидерландах. Тогда на произведение искусства обратил внимание арт-детектив Артур Бранд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @brand_arthur Фото: @brand_arthur

В результате в Амстердаме началось расследование. И его итог грозит серьезными последствиями для нынешнего владельца картины, частного коллекционера, говорит генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Обычно такие расследования приводят к логическому концу, находят конец цепочки. Естественно, больше всего страдают добросовестные приобретатели, которые в рамках этой цепочки картины покупали. Но картина находилась в розыске с момента, когда обнаружилась эта кража, соответственно, розыск осуществлялся не только в Польше, а информация была подана в Интерпол, она наверняка есть в базе той же самой Art Loss Register — это организация, которая занимается похищенными, утраченными произведениями искусства.

Хорошо, если ни для кого из этой цепочки эта история не закончится уголовным делом. По закону они обязаны будут передать полотно польскому правительству, если эта вещь была похищена. Художник Питер Брейгель-младший, естественно, известен практически всем ценителям величайших фламандских художников из большой семьи Брейгелей. Эта работа, конечно, небольшого размера, но, если бы она вышла на обычный открытый рынок, стоить она могла бы, думаю, запросто несколько десятков миллионов долларов».

Похожий случай произошел в декабре 2022 года. Украденную работу Василия Кандинского выставили на аукционе в Берлине. Первоначально абстрактная акварель без названия 1928 года ушла с молотка за €310 тыс. Однако позже сделку аннулировали: польские власти убедили организаторов, что картина была похищена из музея в Варшаве еще в 1980-х.

Поэтому полотно «Женщина, несущая угли» вряд ли окажется в продаже. Соответственно, история с похищением никак не повлияет на стоимость произведения искусства, уверен арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Как-то странно, конечно, что украли из Польши, перевезли в музейное собрание Нидерландов, те не проверили происхождение картины, ну, это их проблемы: провинциальный нидерландский музей, ничего не знают.

Любой скандал, история, пусть даже с такой негативной коннотацией, конечно, влияет потенциально на оценку произведения искусства. Но это не тот случай, здесь о деньгах речи не идет».

Нынешний владелец картины Брейгеля-младшего сообщил голландскому изданию Vind, что холст был куплен его отцом у хозяина галереи, названия которой он не знает. При этом арт-детектив Артур Бранд полагает, что к похищению могут быть причастны спецслужбы Польской народной республики.

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Никита Путятин