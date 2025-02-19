Станция КТК подкачала цены

Ремонт после атаки дрона крупнейшей насосной станции основного маршрута экспорта нефти из Казахстана — системы Каспийского трубопроводного консорциума, по оценке правительства, может затянуться на несколько месяцев. Каждый месяц мировой рынок не будет получать более 1,5 млн тонн сырья. По мнению экспертов, это станет драйвером для дальнейшего роста цен, которые уже начали повышаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Ремонт нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пострадавшей от атаки БПЛА 17 февраля, может занять 1,5–2 месяца. Об этом сообщил крупнейший акционер КТК «Транснефть». В то же время, по оценке вице-премьера Александра Новака, срок восстановительных работ составит «как минимум несколько месяцев». По прогнозам КТК, на время ремонта на станции прокачка нефти из Казахстана может снизиться на 30%. Исходя из того, что в прошлом году по КТК прошло 63 млн тонн нефти, потребители из-за остановки НПС могут недополучать около 1,6 млн тонн в месяц.

Помимо России (24%) и Казахстана (20,75%) крупнейшими акционерами КТК являются структуры американских Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%) и Oryx (1,75%). Также пакетами владеют ЛУКОЙЛ (12,5%), британская BG и итальянская Eni (по 2%). Как сообщили “Ъ” в «Транснефти», в 2024 году около 74% всех объемов прокачки пришлось на долю американских и других западных грузоотправителей. Только Chevron прокачала по КТК 26,8 млн тонн, что составляет около 20% общемировой добычи американской корпорации, уточнили в российской монополии.

Как сообщил Александр Новак президенту Владимиру Путину, объемы транспортировки снизились на 30–40%. По его словам, предстоит большая работа по восстановлению объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран, в частности газотурбинная установка немецкой Siemens. В свою очередь, Владимир Путин попросил вице-премьера оказать содействие иностранным партнерам, «если что-то нужно со стороны российского правительства». Он также заявил, что если западные компании заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, то должны поставить оборудование для его ремонта, несмотря на санкции. В Chevron «РИА Новости» заявили, что от КТК зависит энергобезопасность многих стран и в компании ведут мониторинг ситуации.

По нефтепроводной системе КТК за рубеж через порт Новороссийск поставляется более 80% экспорта казахстанской нефти с западных месторождений страны — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В прошлом году с них в трубу поступило около 54 млн тонн нефти. Получателями выступают страны Европы и АТР, а также США.

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, для западных компаний потеря объемов прокачки и выручки от продажи нефти не станет критичной, но будет крайне неприятной. Он напоминает, что американские компании, которые участвуют в разработке казахстанских месторождений, рассчитывали в 2025 году нарастить добычу на них почти на 10%, до 96,2 млн тонн. Основной прирост — на 24,8%, до 34,7 млн тонн,— должно дать месторождение Тенгиз (50% — у Chevron, 25% — у ExxonMobil) по итогам реализации проекта по расширению там добычи нефти.

Транспортировать дополнительные объемы теоретически можно по другим направлениям через Россию — по нефтепроводу «Дружба» или через терминал в Усть-Луге, считают собеседники “Ъ”. Но они сомневаются, что это потребуется, так как добыча Казахстана ограничена договором ОПЕК+, и в прошлом месяце страна уже превысила квоту, так что должна компенсировать эти излишки.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что в текущей ситуации Россия и отечественные участники консорциума пострадают меньше всего с учетом небольших потерь в прокачке. Но для иностранных компаний, работающих в Казахстане, единственной альтернативой КТК является система «Транснефти». Если монополия не согласится принять туда дополнительные объемы, западным инвесторам придется снижать добычу в рамках казахстанских СРП, что снизит поступления в бюджет Казахстана. Наиболее вероятным последствием аварии Игорь Юшков считает рост цен на мировых рынках, особенно если США будут давить на Иран. Пока, отмечает эксперт, на мировом рынке нет серьезных колебаний котировок, так как в Новороссийске, скорее всего, остается запас сырья. К тому же прокачка продолжается, напоминает он.

Цены на нефть на фоне новостей об ограничениях КТК, а также российско-американских переговоров и перспектив ОПЕК+ продолжают расти. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру превышали $75,3 за баррель, на WTI — поднялись на 0,82%, до $71,3 за баррель.

Ольга Мордюшенко