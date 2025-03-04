Бывший «Дом Чардымова» в Нижнем Новгороде начали восстанавливать под общепит

В Нижнем Новгороде начали восстанавливать снесенный объект культурного наследия «Дом Чардымова» на улице Большой Печерской и примыкавший к нему «Дом Самгина». Как сообщили в минимущества Нижегородской области 4 марта, восстановленные здания планируют использовать под предприятие общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом Чардымова» и «Дома Самгина», пострадавшие от пожара в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Дом Чардымова» и «Дома Самгина», пострадавшие от пожара в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», «Дом Чардымова» в 2022 году пострадал от пожара. В 2023 году его снесли, сохранив часть декора. «Дом Самгина» был снесен в 2022 году.

Часть помещений в зданиях принадлежала муниципалитету, часть — обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), которая продала их другим лицам. Земельный участок, на котором находились здания, впоследствии передали казенному предприятию «Дом.НН».

«Дом.НН» намерен провести восстановление совместно с инвестором, чье название в министерстве не раскрывают. Предварительно, стоимость оценили в 90 млн руб., которые вложит частник. Подрядчиком восстановительных работ выступает ООО «Конструктор-НН».

Проектная документация уже прошла госэкспертизу. Оба дома восстановят в соответствии с предметом охраны — историческими фасадами 1911 года. На месте «Дома Самгина» построят здание в тех же объемных решениях и архитектурной стилистике. У «Дома Чардымова» планируют восстановить стены, фасады и резные элементы декора. В остальном здания будут строить из новых материалов. Общая площадь «Дома Чардымова» составит 315 кв. м., «Дома Самгина» — 395 кв. м.

Галина Шамберина