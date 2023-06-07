«Дом.НН» намерен отстроить особняк Чардымова в Нижнем Новгороде

Казенному предприятию Нижегородской области «Дом.НН» региональные власти решили предоставить земельный участок на Большой Печерской улице, 54 под восстановление объекта культурного наследия — Дома Чардымова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Деревянный особняк сильно пострадал от пожара с соседним пристроем. На месте соседнего сгоревшего двухэтажного дома, не являвшегося ОКН, планируется построить здание общественного назначения таких же объемных решений, по архитектурной стилистике адресованное к началу XX века.

«Дом.НН» сейчас разрабатывает проектную документацию для комплексной работы по восстановлению ценного объекта городской среды и реставрации Дома Чардымова. Региональной госкомпании предстоит согласовать проект в соответствии с действующим законодательством по охране ОКН.

Точные сроки и стоимость работ будут определены в ходе подготовки проектной документации, сообщили в региональном правительстве.

Иван Сергеев