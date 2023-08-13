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Исторический «Дом П.Л.Чардымова» полностью снесен в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полностью снесли объект культурного наследия (ОКН) «Дом П.Л.Чардымова», пострадавший от пожара в 2022 году. По данным областного управления охраны ОКН, противоаварийные работы, которые в настоящее время проводятся на объекте, предусматривали ручной демонтаж декора, после чего началась механизированная разборка пострадавших от пожара конструкций.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Как писал «Ъ-Приволжье», во время пожара в мае 2022 года от огня пострадал сам «Дом П.Л.Чардымова» и пристроенное к нему деревянное здание, не являющееся ОКН. Этот пристрой был полностью снесен в прошлом году.

Земельный участок, на котором стояли два дома, передан казенному предприятию Нижегородской области «Дом.НН». Здесь панируется построить здание общественного назначения таких же объемных решений, по архитектурной стилистике адресованное к началу XX века. Проектной документацией предусмотрено полное воссоздание здания из дерева.

Андрей Репин

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