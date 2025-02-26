Румыния определяется с политикой

Прокуратура Румынии предъявила обвинения Кэлину Джорджеску, победителю аннулированного первого тура президентских выборов. Как сообщило агентство Agerpres, среди прочего ему вменяют действия против конституционного строя, создание организации фашистского характера, а также публичную поддержку личностей виновных в геноциде. Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней. Спецслужбы страны ранее публиковали документы, связанные с предвыборной деятельностью политика. По их мнению, страна стала объектом «агрессивных гибридных действий России». Также сообщалось, что в пользу Джорджеску могли вести агитацию 25 тыс. аккаунтов ботов в TikTok. Сам он отрицает какую-либо связь с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters, Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters, Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Кэлин Джордеску, в свою очередь, пользуется серьезной поддержкой внутри страны, отметил старший эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков: «В Румынии есть статья за поддержку и положительные высказывания в сторону легионерского движения, это межвоенное румынское фашистское движение. Да, Джорджеску делал такие заявления. Другое дело, что и в других партиях звучали такие высказывания. В прошлом году в Румынии прошли все выборы сразу: местные, европарламентские, выборы в румынский парламент и президентские.

У Социал-демократов и Национал-либералов, это правящие партии, был план: максимально задобрить население и уже потом иметь четыре года политической стабильности. Но все пошло не по плану: Кэлин Джорджеску вышел в победители, а кандидатом номер два стала представительница проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии", она тоже не была частью сложившегося румынского альянса. Румынские элиты, судя по всему, надеялись, что смогут обуздать эту популярность Джорджеску. Но, если верить последним соцопросам, скорее всего, Джорджеску мог бы победить с первого тура.

Вместе с тем румынская элита оказалась перед выбором: либо ориентироваться на мнение Вашингтона, тогда пришлось бы отдавать власть Джорджеску, либо ориентироваться на Брюссель и сохранять власть и свои позиции.

В условиях, когда Брюссель имеет больше рычагов влияния на румынскую политику и экономику, чем Вашингтон, судя по всему, выбор был сделан в пользу первого. То, что Джорджеску называют пророссийским, это внутрирумынская пропаганда. Он все-таки румынский националист. Пророссийским его называют, потому что еще в предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не является конфликтом Румынии. Вышло расследование, что глава одной из ЧВК Горацио Потра ездил в Россию, якобы у него здесь есть связи, и он как бы поддерживает Джорджеску. Это не вызывает большого доверия, кроме того, Джорджеску слабо связан с этим самым Потрой».

Кэлина Джорджеску задержали в среду, 26 февраля. Его сторонники сообщили в соцсетях, что политик в этот день намеревался повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Утром и у его соратников прошли обыски по делу о создании фашистской или расистской организации. В ходе рейдов по 47 адресам силовики нашли оружие и наличные, пишет агентство Reuters. Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейское видение демократии. В пример он привел отмену результатов первого тура выборов в Румынии. Вслед за ним решение властей в Бухаресте осудил Илон Маск. Сторонники Джорджеску после этого пригласили американского миллиардера в гости. Настроения внутри Румынии можно охарактеризовать как протест против Европы, отметил независимый политолог Александр Сафонов:

«Там появляются и крайне правые партии, и крайне левые, при этом стабильная политическая система пришла в движение. Мы видим, что европейские институты не справляются с этим. Дело в том, что один из важнейших факторов — это протест против европейской бюрократии и европейской централизации. Да, программа Джорджеску была достаточно правой, хотя на самом деле термины "правый" и "левый" здесь не очень применимы. Скорее всего, это так называемая программа за все хорошее против всего плохого. Другое дело, что конкретно Джорджеску с большой симпатией отзывался о лидерах Румынии межвоенного и военного периода.

То есть мы видим, что это некий общий тренд и попытка, с одной стороны, кабинета Дональда Трампа и его ближайших соратников вмешиваться в европейские дела, с другой стороны, попытка центрального европейского аппарата этому активно противостоять. У Джорджеску достаточно много сторонников. Но это в основном старшие возрастные категории, они обычно не склонны к уличным протестам. Посмотрим, чем дело кончится. Именно политическая культура Румынии отражала достаточно сложные взаимоотношения между обществом и государством».

Партия «Альянс за объединение румын», которая поддерживает Кэлина Джорджеску, объявила, что проведет акцию у Генпрокуратуры в связи с его задержанием. Новые выборы в Румынии пройдут в мае.

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Александра Абанькова