Праймериз ЕР в думу Нижнего Новгорода объявили без учета присоединяемого Кстова

«Единая Россия» 5 марта запустила предварительное партийное голосование по определению кандидатов от партии на выборы, которые состоятся в сентябре 2025 года. Праймериз пройдет в том числе и по выборам в гордуму Нижнего Новгорода, пока без учета присоединяемого Кстовского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В думе Нижнего Новгорода сейчас 35 депутатов. Планово в 2025 году предстояло избирать восьмой созыв, однако при слиянии с Кстовским округом это будет новый муниципалитет, и отсчет созывов гордумы снова пойдет с первого. Схема округов тоже поменяется. Кулуарно обсуждается, что кстовская территория добавит три-четыре округа. Количество депутатов в новой гордуме должно быть прописано в законе, проект которого правительство региона в заксобрание пока не внесло.

В реготделении партии пояснили, что в случае появления новых округов решение по ним партийные органы будут принимать отдельно. То же касается и наименования гордумы, так как пока в праймериз она числится как восьмого созыва.

Выдвижение кандидатов на партийное голосование «Единой России» во всех регионах продлится до 24 апреля, 14 апреля начнется регистрация избирателей, а само электронное голосование состоится с 19 по 25 мая. Параллельно с праймериз проходит кадровый проект высшей партийной школы «Единой России» «ПолитСтарт». Ожидается, что его участники также станут кандидатами от партии на выборах. Приоритетными категориями участников проекта названы участники СВО; волонтеры, работавшие в новых регионах и госпиталях; благотворители, помогающие армии и семьям военных; военкоры и журналисты, освещающие СВО.

Сейчас в гордуме Нижнего Новгорода 26 депутатов представляют «Единую Россию», четыре — КПРФ, по два — ЛДПР и СРЗП. Депутат Жанна Скворцова, избравшаяся в 2020 году от «Партии роста», ни в одно депутатское объединение не входит.

Выборы в гордуму Нижнего Новгорода, согласно законодательству, должны будут объявить в июне.

Ирина Швецова