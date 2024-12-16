Отсчет созывов нижегородской думы «обнулится» при слиянии с Кстовским округом

Новый созыв городской думы Нижнего Новгорода в случае объединения с Кстовским округом в 2025 году станет не восьмым, а первым. Об этом руководитель правового управления гордумы Ирина Маслова сообщила на публичных слушаниях по вопросу объединения муниципалитетов 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По закону, после объединения и городской округ город Нижний Новгород, и Кстовский муниципальный округ должны утратить статус муниципального образования. Несмотря на то, что вновь образованный муниципалитет получит наименование «городской округ город Нижний Новгород», де-юре это будет вновь образованное муниципальное образование, поэтому отсчет созывов парламента пойдет сначала.

О том, сколько депутатов будет в новом созыве, Ирина Маслова пока не сообщила, но сказала, что их должно быть не менее 35, как сейчас. Количество депутатов в Нижнем Новгороде не изменится, но дополнится депутатами по округам из присоединенного Кстовского округа.

Выборы в гордуму Нижнего Новгорода должны пройти в сентябре 2025 года.

Ирина Швецова