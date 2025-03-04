Американский ИИ-стартап Anthropic достиг капитализации в $61,5 млрд

Американский стартап Anthropic — разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) и один из основных конкурентов OpenAI — привлек $3,5 млрд. Он сообщил об этом вчера, 3 марта. Тем самым стоимость Anthropic теперь оценивается в $61,5 млрд.

Как отмечают американские СМИ, после этого раунда финансирования он закрепил за собой место одного из самых дорогих стартапов в мире. В нынешнем раунде финансирования приняла участие группа инвесторов, среди которых Lightspeed Venture Partners, Cisco Investments, Fidelity Investments.

Anthropic был создан в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI. Стартап разработал целое семейство больших языковых моделей Claude, которые успешно конкурируют с чат-ботами OpenAI и Google — ChatGPT и Gemini. По данным Bloomberg, выручка компании в прошлом году достигла $1 млрд. В стартап активно инвестирует Amazon — он вложил в Anthropic около $8 млрд. Также $1 млрд в него в прошлом году инвестировал Google.

Яна Рождественская