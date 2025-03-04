Mercedes-Benz договорился с профсоюзом о снижении выплат и сокращении сотрудников

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz пришел к соглашению с производственным советом, представляющим интересы работников,— они договорились о снижении целого ряда выплат в обмен на сохранение гарантий занятости для большинства сотрудников до 2034 года. Об этом пишут германские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Договоренности, в частности, предусматривают уменьшение запланированного повышения зарплат вдвое, снижение размеров годовых бонусов и т. д. Некоторые сотрудники все же будут сокращены, однако увольнения не затронут производственные подразделения. О том, сколько работников планируется сократить, не сообщается.

Mercedes-Benz, как и другие европейские автопроизводители, сталкивается со снижением спроса, ростом издержек, усилением конкуренции со стороны китайских компаний и другими сложностями. Руководство Mercedes-Benz хочет сократить производственные издержки на 10% к 2027 году. В декабре к сходному соглашению с производственным советом пришла Volkswagen. Под угрозой закрытия заводов рабочие согласились на отказ от выплаты им бонусов и премий в обмен на гарантии занятости. Вчера Der Spiegel сообщил, что Audi планирует в целях снижения издержек сократить расходы на персонал на €1,5 млрд в год, что предполагает увольнения сотрудников и уменьшение некоторых выплат.

Яна Рождественская