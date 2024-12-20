Volkswagen не будет закрывать заводы в Германии

После более чем 70 часов переговоров руководство германского автоконцерна Volkswagen и производственный совет VW смогли договориться о сокращении объемов производства без закрытия заводов. Как сообщили газете Financial Times (FT) представители производственного совета VW, объемы производства на заводах будут сокращены на 734 тыс. автомобилей в год.

«Никакие заводы закрывать не будут, никого не уволят, и наш коллективный трудовой договор будет зафиксирован на долгосрочную перспективу»,— цитирует газета Financial Times представителя производственного совета VW Даниэлу Кавалло.

Сокращение рабочих компания намерена производить за счет того, что на место уходящих на пенсию или добровольно решивших уволиться рабочих не будут нанимать новых. Таким образом к 2030 году компания предполагает сократить 35 тыс. рабочих мест.

Заявление о возможном закрытии нескольких заводов в Германии руководство VW сделало в сентябре, сославшись на снижение спроса и ухудшение финансовых показателей. Речь шла о закрытии по меньшей мере трех предприятий. В последующие месяцы профсоюз и производственный совет VW вели переговоры с руководством компании. В ноябре профсоюз предложил менеджменту концерна собственный план выхода из кризиса, предусматривающий заморозку зарплат в обмен на сохранение рабочих мест, что должно было помочь сэкономить €1,5 млрд. Однако руководство компании тогда отвергло этот вариант. После этого рабочие заводов VW провели несколько забастовок .

Алена Миклашевская