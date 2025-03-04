Европа потянулась во Вьетнам

На фоне растущей напряженности в трансатлантических отношениях, грозящей ударить в том числе по торгово-экономическим связям Европы и США, в Евросоюзе решили упрочить свои позиции в одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии — Вьетнаме. По данным агентства Reuters, в ближайшие пару месяцев с визитами в Ханой поочередно отправятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Укрепление сотрудничества с Европой выгодно и Вьетнаму: страна серьезно зависит от экспорта на американский рынок и в условиях угрозы повышения пошлин на свои товары стремится диверсифицировать экономические связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханой, Вьетнам

Фото: Thinh Nguyen / Reuters Ханой, Вьетнам

Фото: Thinh Nguyen / Reuters

Информацию о том, что этой весной с визитами во Вьетнаме побывают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а затем, предположительно в конце мая, и французский президент Эмманюэль Макрон, агентству Reuters сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Евросоюза. По их данным, первая прилетит в Ханой с целью официального повышения уровня отношений между ЕС и Вьетнамом. И это наверняка будет подкреплено и рядом соглашений экономического характера — об этом свидетельствует тот факт, что незадолго до фон дер Ляйен посетить Ханой в апреле собирается комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович.

Что касается лидера Франции, которая в октябре стала первой и пока единственной страной ЕС, удостоенной Ханоем статуса всеобъемлющего стратегического партнера, то цель визита Эмманюэля Макрона источники обозначили как намерение укрепить двусторонние связи вслед за повышением уровня дипломатических отношений.

Нельзя сказать, что торгово-экономические отношения ЕС и Вьетнама в последние годы были вялыми.

Скорее наоборот: в 2020 году между сторонами вступило в силу соглашение о свободной торговле, благодаря чему страны ЕС стали для Вьетнама третьим по значимости экспортным рынком, а в 2024 году объем двусторонней торговли достиг $68,5 млрд. Кроме того, с общим объемом вложений на сумму $30,4 млрд Евросоюз оказался шестым по величине иностранным инвестором Вьетнама.

Вместе с тем главным экспортным направлением для вьетнамских производителей по-прежнему остались США. В годы президентства в США Джо Байдена Вашингтон приложил немало усилий для того, чтобы Ханой и дальше оставался в его политической и экономической орбите, считая Вьетнам ключевым партнером в своей стратегии сдерживания Китая. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа в Ханое появились опасения, что вскоре вьетнамско-американские экономические отношения попадут под удар.

Напомним, что Дональд Трамп уже утвердил 25-процентные пошлины на ввоз из-за рубежа стали и алюминия, а также анонсировал вероятное введение дополнительных тарифов на экспорт из стран с торговым профицитом не в пользу США. На фоне огромного положительного сальдо торгового баланса с США во Вьетнаме, четвертом по величине среди всех американских партнеров (в 2024 году этот показатель взлетел до рекордной суммы более $123 млрд), рассудили, что не сегодня завтра вьетнамские товары могут быть обложены в США новыми пошлинами.

В начале февраля Американская торговая палата (AmCham) во Вьетнаме провела опрос среди работающих в стране компаний США, который показал: две трети американских производителей будут вынуждены уволить работников, если администрация Трампа введет тарифы в отношении Вьетнама. По данным того же опроса, 41% вьетнамских компаний, активно сотрудничающих с США, уже рассматривают возможность диверсификации своего бизнеса. «Этот сдвиг может привести к тому, что компании перенаправят экспорт на другие рынки или скорректируют цепочки поставок, чтобы уменьшить свою зависимость от США»,— отметили в AmCham.

Поскольку угроза торговых рестрикций со стороны Штатов нависла и над ЕС, там решили действовать на упреждение.

«Мы хотим создать новые возможности для торговли и инвестиций с надежными партнерами»,— отметила госпожа фон дер Ляйен, обращаясь на прошлой неделе по видеосвязи к высшим должностным лицам стран—членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшимся на свое заседание в Ханое.

В минувшее воскресенье, 2 марта, во Вьетнаме прошла встреча премьер-министра Фам Минь Чиня с представителями 16 крупнейших европейских корпораций и предприятий. На ней глава вьетнамского правительства огласил планы превращения страны в крупный экономический, торговый и инвестиционный центр всей ЮВА к 2030 году, дав понять, что приветствует участие в этом процессе европейских компаний.

Cудя по всему, европейский бизнес не против: в начале января Европейская торговая палата во Вьетнаме обнародовала опрос, согласно которому 75% европейских предприятий рекомендуют Вьетнам в качестве ключевого инвестиционного центра, что свидетельствует о твердой уверенности европейцев в экономическом потенциале этой страны.

Наталия Портякова