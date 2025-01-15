Теплеющая осторожность

Премьер-министры России и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Чинь в среду встретились в Ханое с представителями бизнеса двух стран. Речь, в частности, шла о пока скромной по объемам взаимной торговле, о Вьетнаме как логистическом хабе для российского экспорта и о перспективах поставок из РФ энергоресурсов и продовольствия. Сейчас, по словам представителей российской делегации, отношение вьетнамской стороны к долгосрочному сотрудничеству «осторожное», но «теплеющее». Наиболее сложный вопрос — взаиморасчеты за поставки, Москва и Ханой ищут варианты для реализации проектов без риска вторичных санкций для Вьетнама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с деловыми кругами премьер-министры России и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Чинь призвали их работать напрямую и предлагать проекты, которые можно реализовать в условиях санкций

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На встрече с деловыми кругами премьер-министры России и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Чинь призвали их работать напрямую и предлагать проекты, которые можно реализовать в условиях санкций

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встреча премьеров с представителями российских и вьетнамских деловых кругов состоялась во второй день визита Михаила Мишустина во Вьетнам (о первом дне см. “Ъ” от 15 января). Как выяснилось, несмотря на разницу в размерах экономик, российские вложения в эту страну уступают вьетнамским инвестициям в РФ.

По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама на октябрь 2024 года, в России реализуется 16 проектов с общим объемом вьетнамских инвестиций $1,6 млрд.

Это 7,3% от общего объема зарубежных инвестиций Ханоя (РФ — четвертая в перечне из 91 страны). Вьетнамские вложения сосредоточены в таких секторах, как разведка и добыча нефти и газа (50%), промышленность (33%) и недвижимость (14%). Россия реализует во Вьетнаме больше проектов — 194, но на меньшую сумму — $989 млн. Это добывающий сектор (53%), гостиничный бизнес и сфера общественного питания (20%).

Михаил Мишустин на встрече, впрочем, особо выделил логистику. По его словам, Вьетнам стал «значимым логистическим хабом, позволяющим наращивать поставки российской экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии» (речь о морских грузовых перевозках во Вьетнам).

Фам Минь Чинь затронул тему сложности взаиморасчетов, попросив собравшихся в зале представителей бизнеса «гибко и творчески подойти к этому вопросу». «Поскольку только вы знаете, как его надо решить, а правительства будут помогать и взаимодействовать»,— уточнил он.

Как известно, санкции усложнили внешнюю торговлю РФ, в связи с чем стоит задача наращивания расчетов в национальных валютах при торговле с «дружественными» партнерами. В данным случае по состоянию на август 2024 года, доля трансакций в рублях и вьетнамских донгах оценивалась в 60%. Как напомнил участвовавший во встрече глава Минэкономики Максим Решетников, во Вьетнаме работает банк с российским капиталом, у которого налажена система взаимодействия, и это, по словам министра, «мощное конкурентное преимущество».

В качестве основных направлений развития кооперации Максим Решетников назвал энергетику (с учетом роста экономики Вьетнама будет расти и потребление энергоресурсов, поэтому РФ предлагает, в частности, поставки газа).

Обсуждались, по его словам, «мегапроекты, в том числе по атому». Другие направления — поставки российской пищевой продукции, реализация потенциала зоны свободной торговли Вьетнама с Евразийским экономическим союзом (пока торговый баланс поставок не в пользу России).

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила о «небольшом росте» экспорта РФ во Вьетнам, отметив при этом, что пока отношение к долгосрочному сотрудничеству у Ханоя «осторожное», но «начинает немножечко теплеть». По ее словам, в ходе визита российской делегации заключены меморандумы об экспорте мяса из РФ, есть запрос на поставки продукции из алюминия, из ясеня, а также стройматериалов, есть и «большой интерес к продукции IT-сегмента».

Как пояснил “Ъ” глава РСПП Александр Шохин, у России и Вьетнама потенциал сотрудничества в полной мере пока не реализован — сначала из-за ковида, потом из-за санкций. По его словам, премьеры призвали бизнес работать напрямую и предлагать проекты, которые могут быть реализованы в условиях ограничений — вьетнамская сторона ищет варианты, которые позволят работать без рисков вторичных санкций. Например, рассказал Александр Шохин, в Ханое рассматривают возможность предоставления на льготных условиях земельных участков для строительства производственных объектов, если они соответствуют целям развития экономики страны. Российские компании могли бы инвестировать в такие проекты с учетом таких льгот, что могло бы упростить в том числе и решение финансовых вопросов с расчетами.

Евгения Крючкова, Ханой