Сергей Жуков обратился в СКР из-за блокировки фонограммы в фильме «Руки вверх!»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в судебных спорах за право на песни коллектива. Документ также был направлен председателю Верховного суда России Ирине Подносовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Жуков также подал три иска в Арбитражный суд Москвы, требуя признать право на произведения и фонограммы группы «Руки вверх!». В обращении к главе СКР господин Жуков просит помощи в борьбе с «произволом и самоуправством» генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

Отмечается, что Андрей Черкасов подал более десяти заявлений о блокировке интернет-ресурсов с песнями коллектива. Его издательство предъявляло претензии на результаты интеллектуальной собственности на протяжении несколько лет. Эти действия Сергей Жуков называет рейдерством. После выхода на стриминговых платформах фильма «Руки вверх!» компания супруги Андрея Черкасова подала иск к сервисам, требуя 10 млн руб. В декабре Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier удалить фонограммы песен из фильма «Руки вверх!».

Как рассказал сам Сергей Жуков ТАСС, Андрей Черкасов пытается оспорить право на творчество группы, используя брешь в законодательстве для давления на авторов. «У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было»,— сказал господин Жуков.