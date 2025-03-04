Оппозиция Сербии попыталась сорвать заседание парламента, применив дымовые шашки

Депутаты оппозиционных партий Сербии попытались сорвать сессию Народной спупщины (однопалатного парламента) и зажгли цветные дымовые шашки в зале заседания, а также развернули транспарант с призывом к свержению президента республики Александра Вучича. Тем временем перед зданием парламента проходят акции протеста студентов.

4 марта в сербском парламенте состоялось первое заседание весенней сессии. Утверждалась повестка заседаний из 62 пунктов. Оппозиционная партия «Зелено-левый фронт» потребовала снять с повестки все пункты помимо поправок к закону об образовании, а также предложений о назначениях и отставках (включая утверждение отставки премьера Милоша Вучевича). По утверждению партии, «техническое правительство не может предлагать новые законопроекты».

Вскоре депутат от оппозиции Радомир Лазович направился к трибуне вне очереди, его попытались остановить, завязалась драка с другими парламентариями. В зале зажглись дымовые шашки, а в ответ на действия оппозиции депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии развернули государственные флаги страны. Как пишет Kurir, три депутата пострадали: 63-летняя Ясмина Обрадович перенесла инсульт, ее госпитализировали; из-за попадания в голову светошумовой гранаты поранилась Жасмина Каранак; беременного депутата Соню Илич также отвезли в больницу.

С ноября 2024 года по всей Сербии проходят протесты студентов и оппозиции, которые требуют уголовной и политической ответственности виновных в гибели 15 человек, на которых обрушился бетонный козырек на вокзале в Нови-Саде. Фактически протестующие выступают за смену власти в стране. Александр Вучич заявлял о попытках внешних сил организовать в Сербии «цветную революцию».

Подробнее — в материале «Ъ» «У кого митинг больше».

Лусине Баласян