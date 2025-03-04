«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» (MOEX: GAZP) зафиксировал 3 марта новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома», сообщает пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это третий рекорд с момента выхода поставок по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

«Газпром» с декабря прошлого года досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. Экспорт был увеличен в соответствии с запросом китайской стороны. Максимальных показателей объем поставок достиг на месяц раньше срока, который предусмотрен по договору с китайской компанией China National Petroleum Corporation (CNPC).

CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае. «Сила Сибири» — совместный проект российской и китайской компаний для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность — более 3 тыс. км. Договор между компаниями о поставках газа рассчитан на 30 лет. Поставки по так называемому восточному маршруту начались в декабре 2019 года.

Подробнее о поставках газа в Китай — в материале «Ъ» «Китаю тянут трубу помощи».