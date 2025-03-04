Сергей Ляшенко назначен гендиректором завода «Красное Сормово»

Совет директоров судостроительного завода «Красное Сормово» назначил Сергея Ляшенко генеральным директором предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор судостроительного завода «Красное Сормово» Сергей Ляшенко

Фото: ОСК Генеральный директор судостроительного завода «Красное Сормово» Сергей Ляшенко

Фото: ОСК

Новому управленцу 46 лет, он начал свою трудовую деятельность оператором станков на МАПО «МИГ». После службы в армии получил высшее образование инженера-технолога производства газотурбинных двигателей и электроустановок, затем экономиста-менеджера на предприятии. Сергей Ляшенко работал на различных должностях в НПЦ газотурбостроения «Салют», Пермском моторном заводе. В 2017 году пришел в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) на должность директора департамента технического развития, в 2021 году стал заместителем гендиректора корпорации по производственной деятельности.

В головном холдинге ОСК решили направить своего производственника на «Красное Сормово», которое оказалось в непростой финансовой ситуации из-за отказов западных поставщиков судового оборудования. В этом году Сергей Ляшенко начал работать исполнительным директором нижегородского завода и с 4 марта его возглавил.

Иван Сергеев