«Наземное метро» в Екатеринбурге за два последних года (с начала действия единого городского тарифа, ЕГТ) перевезло более 6,5 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два года «наземное метро» в Екатеринбурге перевезло 6,5 млн пассажиров

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ За два года «наземное метро» в Екатеринбурге перевезло 6,5 млн пассажиров

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что ежедневно электричками пользуются 9 тыс. пассажиров (рост с момента запуска проекта — в 1,7 раза). Чаще всего пассажиры совершают поездки на расстояние от шести до 15 км. Самыми популярными маршрутами являются: Компрессорный Завод — Первомайская, Шарташ — Екатеринбург-Пассажирский, Кольцово — Первомайская, Арамиль — Екатеринбург-Пассажирский, Северка — Екатеринбург-Пассажирский.

Всего в «наземное метро» входит 135 пригородных поездов, курсирующих по семи направлениям. Стоимость одной поездки без пересадки по полному тарифу с 1 января 2025 года составляет 40 руб.

Напомним, единая тарифная зона с фиксированной стоимостью проезда в пригородных поездах была создана в феврале 2023 года. С начала прошлого года зона ЕГТ была расширена до 25 км от условного «нулевого километра», за который принят Главпочтамт: добавилось 13 станций и остановочных пунктов, всего их стало 48.

Анастасия Таначева