Мишустин и премьер Мьянмы обсудили расширение сотрудничества двух стран

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщила пресс-служба российского правительства. Мин Аун Хлайн рассказал о намерении открыть в России два генеральных консульства, а также попросил открыть генконсульство РФ в городе Мандалай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале встречи премьер Мьянмы поблагодарил господина Мишустина за гостеприимство и напомнил, что это уже 11-й его визит в Россию. По его словам, в 2021 году двусторонние отношения стран получили новый импульс. Российский премьер заметил, что торгово-экономическое взаимодействие России и Мьянмы успешно развивается вопреки санкциям, также растет взаимный товарооборот.

Михаил Мишустин рассказал, что две страны прорабатывают совместные проекты в телекоммуникационных и информационных технологиях, пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых. Кроме того, по его словам, «есть хорошие возможности для наращивания кооперации» в энергетике, в мирном атоме, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве.

По итогам встречи премьеры России и Мьянма подпишут межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Господин Мишустин также предложил активнее развивать туристические обмены. «Нашим гражданам будет интересно познакомиться с уникальной природой, культурными и духовными традициями России и Мьянмы»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

В 2024 году в Мьянме в ограниченном формате заработали карты «Мир». В том же году сообщалось о планах открыть генконсульство Мьянмы в Новосибирске. Глава Минэкономики Максим Решетников предложил завозить трудовых мигрантов из Мьянмы.