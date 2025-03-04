Решетников предложил завозить трудовых мигрантов из Мьянмы

Глава Минэкономики Максим Решетников призвал рассмотреть новые страны для привлечения в Россию трудовых мигрантов. В качестве варианта он привел Мьянму. По его словам, это необходимо для насыщения рынка труда в нынешних экономических условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время выступления в Госдуме министр напомнил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. Он отметил, что ведомство выстраивает с профильными министерствами модель привлечения мигрантов, но это «вопрос не простой».

«Наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы»,— пояснил господин Решетников (цитата по ТАСС).

В качестве примера он привел Мьянму. По его словам, эта страна при численности населения 55 млн человек «экспортирует трудовых ресурсов 6 млн человек». «Мы тоже это с ними обсуждаем»,— уточнил министр.

«Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи»,— резюмировал господин Решетников.

Согласно докладу Центробанка, компании стали чаще нанимать рабочих из Африки, Латинской Америки и Азии. Большая часть вакансий связана с АПК, складским сегментом, строительством и службой доставки. Несмотря на сложности с оформлением виз, такой персонал стоит в разы дешевле, чем кадры из соседних стран.

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