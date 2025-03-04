Выручка разработчика корпоративного ПО VK выросла более чем на 40%

VK (MOEX: VKCO) Tech, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», опубликовала финансовые результаты за 2024 год. Выручка компании составила 13,6 млрд руб., увеличившись на 42,1% год к году. Рост обеспечен расширением клиентской базы на 90,5%, а также увеличением продаж крупным клиентам на 28,3% и малым и средним предприятиям — на 58%. Основными драйверами стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace. В VK сообщили «Ъ», что компания рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций VK Tech. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

Операционные расходы выросли на 23,5%, до 9,2 млрд руб., из-за увеличения затрат на IT-команду. Скорректированная EBITDA выросла в 2,4 раза, до 4 млрд руб., а чистая прибыль — в три раза, до 1,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 29,2% против 17,4% в 2023 году.

«Основой для роста ключевых финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise и On-Cloud. В прошлом году команда VK Tech в два раза увеличила клиентскую базу, запустила крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представила знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform»,— отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Выручка VK Tech распределилась следующим образом:

«Облачная платформа»: рост на 82,3%, до 5,8 млрд руб.

«Сервисы продуктивности»: рост 41,2% год к году до 3,6 млрд руб.

«Дата-сервисы»: рост на 30,3% год к году до 2,2 млрд руб.

«Бизнес-приложения»: выручка составила 2 млрд руб.

В декабре прошлого года «Ъ» писал, что VK намерена вывести на биржу VK Tech. Это укладывается как в общий тренд роста публичных размещений в 2024 году, так и интереса к продвижению таким образом дочерних структур крупного бизнеса.

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