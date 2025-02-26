Адвокат обжаловал приговор осужденному в Курске наемнику из Новой Зеландии

Адвокат обжаловал в апелляционном порядке приговор гражданину Новой Зеландии Джордану О’Брайену, которому в декабре 2024-го назначили 14 лет колонии строгого режима за участие во вторжении в Курскую область в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Первой инстанцией в этом деле выступил Курский облсуд. Жалобу рассмотрит Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, заседание назначено на 4 марта.

Защита осужденного ссылается на нарушение норм уголовно-процессуального законодательства на стадии предварительного следствия: фигуранту не было вручено обвинительное заключение. При этом гражданин Новой Зеландии находится в международном розыске.

Как установил суд, в 2022 году О’Брайен вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации за материальное вознаграждение. В августе 2024 года он незаконно вторгся в Курскую область, где участвовал в вооруженном конфликте.

В начале февраля двое украинских солдат получили 15 и 16 лет колонии за теракты в Курской области.

Юрий Голубь