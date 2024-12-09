Завершено расследование дела наемника из США, обвиняемого во вторжении в Курскую область

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина США Роберта Вертмана. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта в Курской области в начале сентября (пп. «а,в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта»,— рассказали в СКР.

О том, что американец попал под уголовное дело, стало известно в конце октября. Кроме наемничества и теракта, ему также вменялся ряд преступлений в Курской области, среди которых покушение на убийство двух или более лиц, а также нарушение госграницы. В конце ноября фигуранта заочно заключили под стражу.

СКР завел уголовное дела еще на несколько иностранных наемников, якобы принимавших участие во вторжении в регион — американца Дэниела Бернарда Ребара и двух гражданин Грузии Лаше Чигдадзе и Алекси Бибичадзе.

На прошлой неделе стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского полковника Павло Розлача. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ, (ч. 2 ст. 356 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

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Анастасия Колпачева