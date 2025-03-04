Кинофестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 5 по 9 марта состоится XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Как сообщили организаторы мероприятия, в программе ожидаются кинопоказы и лекции при участии российских деятелей киноиндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Откроет фестиваль 6 марта китайская спортивная драма «Футбол на крыше» в рамках программы «Твое кино»: в этом году в ней представлено шесть фильмов из Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии, а также совместного производства Перу и Чили. В пятницу, 7 марта, состоятся спецпоказы — фильма «Изоляция» о молодом биологе и моноспектакля Евгения Гришковца «Порядок слов». Завершится фестиваль 8 марта вручением наград победителям конкурсных программ и показом фильма-победителя приза зрительских симпатий.

Среди приглашенных гостей — Леонид Якубович, Леонид Каневский, Ирина Розанова, Мария Голубкина, Ольга Ломоносова и другие. Лекционную программу представят сооснователь студии eXtraOrdinary Virtual Production (XOVP) Юрий Ярушников, актер и продюсер компании Beijing Quan Xin Quan Yi Cultural Communication Co., Ltd. Андрей Лазарев. Кроме того, режиссер Юрий Быков, снявший фильмы «Жить», «Майор», «Дурак», «Лихие» и «Метод», проведет паблик-ток.

Напомним, на фестиваль «Дух огня» к февралю поступило более 560 заявок из 40 стран. Он проводится в Югре с 2002 года — его инициатором и президентом был режиссер Сергей Соловьев. После его смерти в 2021 году президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ирина Пичурина