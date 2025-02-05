На фестиваль «Дух огня» в Югре поступило более 560 заявок из 40 стран

Заявочная кампания XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» завершена, всего к участию представлено 563 заявки из 40 стран, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках международного конкурса подано 84 заявки, короткого метра — 411 заявок. Сбор заявок по специальным конкурсным программам продолжается до 16 февраля.

«Наблюдаем интерес к российским площадкам, в том числе, нашему кинофестивалю: в прошлом году на участие в фестивале “Дух огня” заявлялись 24 страны»,— отметил председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник.

В программу XXIII кинофестиваля «Дух огня» войдет ретроспектива, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и показы анимационных картин, созданных при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Руководителем программы детско-юношеских фильмов «Твое кино» назначена креативный продюсер Екатерина Бордачева. Оценивать программу будет не только профессиональное жюри, но и дети, в том числе из Донбасса.

Фонд Росконгресс представил деловую и образовательную программы, включающие пленарные сессии, кинодиалоги, сессии по развитию инфраструктуры кинопроизводства и образовательный интенсив с ведущими экспертами киноиндустрии.

Международный кинофестиваль «Дух огня» проводится в Югре с 2002 года и является площадкой для начинающих режиссеров. Его инициатором и президентом был режиссер Сергей Соловьев. После его смерти в 2021 году, президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. В июне 2023 года на площадке киностудии «Ленфильм» впервые заработала Академия «Дух огня», созданная при фестивале.

Полина Щуцкая