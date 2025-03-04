Площадь сева яровых на Кубани превысит 1,8 млн га

В Краснодарском крае идет подготовка к посевной кампании яровых культур. Площадь сева яровых сохранена на уровне прошлого года — это более 1,8 млн га, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В частности, в крае засеют 205 тыс. га сахарной свеклой, 471 тыс. га — подсолнечником, 190 тыс. га — соей и 436 тыс. га — кукурузой. Общая потребность семян Краснодарского края для проведения ярового сева в 2025 году составляет 96 тыс. т. Аграрии обеспечены ими в полном объеме, отмечают в минсельхозе.

«Техника к выходу в поля готова. Все ремонтные, профилактические работы проведены вовремя. Для проведения весенних полевых работ будет задействовано почти 36 тыс. единиц сельхозтехники. В хозяйствах и сервисных службах края сформированы необходимые запасы наиболее востребованных запчастей, рабочих органов, комплектующих ко всей линейке техники и оборудования российского и импортного производства»,— отметили в ведомстве.

«Ъ-Кубань» писал, что состояние озимых культур отмечается как хорошее и удовлетворительное на 99,7% площади. В целом под урожай 2025 года в регионе засеяно около 1,8 млн га озимых зерновых колосовых культур (на 36 тыс. га больше предыдущего года), в том числе 1,6 млн га пшеницы.

Вячеслав Рыжков