Минсельхоз Кубани: состояние большинства посевов озимых на фоне непогоды хорошее

В Краснодарском крае состояние озимых культур отмечается как хорошее и удовлетворительное на 99,7% площади. В целом под урожай 2025 года в регионе засеяно около 1,8 млн га озимых зерновых колосовых культур (на 36 тыс. га больше предыдущего года), в том числе 1,6 млн га пшеницы, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства. Аграрии сеяли исключительно отечественные семена.

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«В настоящее время практически на всей территории региона наблюдается снежный покров от 1 до 20 см. Критических температур для перезимовки растений не наблюдается. Состояние озимых культур отмечается как хорошее и удовлетворительное на 99,7% площади. В середине февраля хозяйства края приступили к первой весенней подкормке озимых культур азотными удобрениями. Сейчас из-за погодных условий подкормка приостановлена. При наступлении положительных среднесуточных температур планируется нарастить темпы ее проведения и провести в максимально сжатые сроки»,— сообщили в ведомстве.

В минсельхозе отметили также, что ресурсы для уходных мероприятий в хозяйствах есть в полном объеме. Удобрения приобретены своевременно. Практически весь необходимый объем в наличии у аграриев. Со средствами защиты растений проблем также нет, их накопление и контрактация ведется в плановом режиме.

Вячеслав Рыжков