«Квадрат» жилья в Новороссийске подорожал на 13% за год

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья Новороссийска по итогам 2024 года достигла 200 тыс. руб., увеличившись на 13% за год. Рост стоимости наблюдается последние пять лет, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на директора по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольгу Змиевскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объем сделок за год составил 2,6 тыс., что является минимальным показателем за последние 12 лет. Спрос сократился на 15% по сравнению с 2023 годом, тогда как в среднем по стране падение достигло 22%, а на крупнейших рынках — 31%.

При этом в 2023 году по числу сделок был зафиксирован рекордный уровень в масштабах России, однако в Новороссийске значительного роста спроса не произошло из-за снижения объемов строительства.

На конец 2022 года в городе строилось 395 тыс. кв. м жилья — минимальный показатель за десятилетие. В 2023 году объем строительства увеличился до 497 тыс. кв. м, а в 2024 году достиг 616 тыс. кв. м. Однако этот показатель остается существенно ниже уровня 2019 года, когда в Новороссийске возводилось 913 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков