Цены растут без спроса

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке многоквартирного жилья Новороссийска по итогам 2024 года выросла на 13% и составила 200 тыс. руб. Интенсивная положительная динамика сохраняется на протяжении последних пяти лет, рассказала «Ъ-Новороссийск» директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Число сделок в Новороссийске в 2024 году составило 2,6 тыс., это минимальная величина за последние 12 лет. Спрос упал на 15% по отношению к 2023 году. В целом по стране падение было более глубоким — на 22%, на крупных рынках — на 31%»,— отметила госпожа Змиевская.

Однако, по словам эксперта, предыдущий 2023 год был рекордно-высоким по числу сделок в РФ, тогда как в Новороссийске показатель сохранился на уровне 2022 года. Всплеска спроса в 2023 году в городе не произошло по причине резкого снижения объема строительства.

К концу 2022 года в городе строилось 395 тыс. кв. м — минимальное значение за последние 10 лет. К концу 2023 года показатель вырос до 497 тыс. кв. м, к концу 2024 года – до 616 тыс. кв. м. Однако из-за действующих ограничений его нынешнее значение остается сильно ниже пиковых показателей 2019 года (913 тыс. кв. м).

Алена Воробьева