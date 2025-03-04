Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 годам колонии

В Красноярске сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела 61-летнего Юрия Лапшина, бывшего главы краевого правительства. По ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) экс-чиновнику назначили три с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу, сообщила прокуратура Красноярского края. Кроме того, ему установлен запрет на занятие государственных должностей сроком на 2,5 года. Гособвинение просило для Юрия Лапшина шесть лет заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») заключили госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена стоимостью 954 млн руб. В декабре того же года председатель краевого кабмина, зная, что фирма-подрядчик проделала работы не в полном объеме, дал незаконное указание министру транспорта региона обеспечить подписание актов приемки, что и было сделано.

«На основании отчетных документов 740 млн руб. из федерального бюджета были перечислены в АО «КрасноярскТИСИЗ» и в дальнейшем похищены представителями общества»,— говорится в сообщении СКР.

В июне 2022 года криминальную схему выявили сотрудники УФСБ. Были возбуждены несколько уголовных дел, проведены задержания. Были арестованы, в том числе, экс-министр транспорта края Константин Димитров и председатель совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь (ранее занимал пост замглавы Росприроднадзора). Оба заключили соглашение о сотрудничестве и уже отбывают наказание. Экс-министр Димитров получил 3 года 2 месяца за превышение полномочий, бизнесмену Митволю назначили 4,5 года за мошенничество в особо крупном размере.

В октябре 2022 года под следствием оказался Юрий Лапшин. Бывший чиновник, который в апреле 2023 года ушел в отставку, вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что с уважением примет любое решение суда.

Илья Николаев