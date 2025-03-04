Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 годам колонии
В Красноярске сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела 61-летнего Юрия Лапшина, бывшего главы краевого правительства. По ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) экс-чиновнику назначили три с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу, сообщила прокуратура Красноярского края. Кроме того, ему установлен запрет на занятие государственных должностей сроком на 2,5 года. Гособвинение просило для Юрия Лапшина шесть лет заключения.
Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ
Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») заключили госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена стоимостью 954 млн руб. В декабре того же года председатель краевого кабмина, зная, что фирма-подрядчик проделала работы не в полном объеме, дал незаконное указание министру транспорта региона обеспечить подписание актов приемки, что и было сделано.
«На основании отчетных документов 740 млн руб. из федерального бюджета были перечислены в АО «КрасноярскТИСИЗ» и в дальнейшем похищены представителями общества»,— говорится в сообщении СКР.
В июне 2022 года криминальную схему выявили сотрудники УФСБ. Были возбуждены несколько уголовных дел, проведены задержания. Были арестованы, в том числе, экс-министр транспорта края Константин Димитров и председатель совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь (ранее занимал пост замглавы Росприроднадзора). Оба заключили соглашение о сотрудничестве и уже отбывают наказание. Экс-министр Димитров получил 3 года 2 месяца за превышение полномочий, бизнесмену Митволю назначили 4,5 года за мошенничество в особо крупном размере.
В октябре 2022 года под следствием оказался Юрий Лапшин. Бывший чиновник, который в апреле 2023 года ушел в отставку, вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что с уважением примет любое решение суда.