Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвинение запросило шесть лет колонии экс-премьеру Красноярского края

Сторона обвинения запросила шесть лет колонии общего режима бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. Гособвинение запросило наказание с «учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания»,— сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В декабре прошлого года комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила у фигуранта дела наличие онкологического заболевания. Решение о проведении экспертизы суд принял в июле того же года, после требований стороны защиты о невозможности отбывания Юрием Лапшиным наказания из-за тяжелого заболевания. В начале июня прокурор потребовал назначить ему шесть лет колонии.

Юрий Лапшин и экс-руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» («КрасноярскТИСИЗ») Константин Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий. Последнему по итогам сегодняшнего заседания обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб.

По версии следствия, в декабре 2019 года глава краевого правительства, несмотря на то что «КрасноярскТИСИЗ» не выполнил по госконтракту работы по корректировке проектно-сметной документации на строительство метро в Красноярске, незаконно поручил министру транспорта региона подписать акт приемки работ на сумму более 740 млн руб. Денежные средства, которые компания получила, были похищены ее представителями, считают следователи.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все