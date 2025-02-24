Обвинение запросило шесть лет колонии экс-премьеру Красноярского края

Сторона обвинения запросила шесть лет колонии общего режима бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. Гособвинение запросило наказание с «учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания»,— сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В декабре прошлого года комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила у фигуранта дела наличие онкологического заболевания. Решение о проведении экспертизы суд принял в июле того же года, после требований стороны защиты о невозможности отбывания Юрием Лапшиным наказания из-за тяжелого заболевания. В начале июня прокурор потребовал назначить ему шесть лет колонии.

Юрий Лапшин и экс-руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» («КрасноярскТИСИЗ») Константин Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий. Последнему по итогам сегодняшнего заседания обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб.

По версии следствия, в декабре 2019 года глава краевого правительства, несмотря на то что «КрасноярскТИСИЗ» не выполнил по госконтракту работы по корректировке проектно-сметной документации на строительство метро в Красноярске, незаконно поручил министру транспорта региона подписать акт приемки работ на сумму более 740 млн руб. Денежные средства, которые компания получила, были похищены ее представителями, считают следователи.

Александра Стрелкова