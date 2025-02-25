В Татарстане за неделю на программу «Батырлар. Герои Татарстана» подали 641 заявку

В Татарстане за неделю на участие в программе для участников специальной военной операции (СВО) «Батырлар. Герои Татарстана» подали 641 заявку. Об этом на брифинге «О проведении Года защитника Отечества в Республике Татарстан» в Кабмине республики сообщил руководитель базовой площадки реализации программы Игорь Привалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Привалова, заявки принимаются до 30 марта включительно. Отбор будет состоять из трех этапов.

На первом этапе участнику будет необходимо заполнить онлайн-анкету и написать эссе о том, почему он решил подать заявку, чем он может быть полезен государственной или муниципальной службе, а также какие качества в нем ценят его коллеги и друзья.

Второй этап, который состоится со 2 по 4 апреля, включает в себя онлайн-тестирование. На этом этапе будет оценен управленческий потенциал и интеллект участников.

«Анкеты и тест оцениваются системой автоматически, человеческий фактор исключен. Что касается эссе, то оценка осуществляется экспертами. Затем полученные баллы суммируются», — сказал Привалов.

Третий этап пройдет с 21 апреля по 19 мая, кандидатов пригласят на очное собеседование. До этого этапа допустят тех участников, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам предыдущих этапов.

Результаты конкурса будут подведены 16 июня общественным советом.

Ранее сообщалось, что заявки на проект «Батырлар. Герои Татарстана» начали принимать с 18 февраля. Он станет татарстанским аналогом федеральной программы «Время героев».

Артём Дергунов