В Татарстане стартовала программа для участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана»

С 18 февраля в республике начали принимать заявки на отбор в программу «Батырлар. Герои Татарстана» для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Новый проект станет татарстанским аналогом федеральной программы «Время героев».

«Ее цель — формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах», — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Прием заявок продолжится до 30 марта. Победителей отбора определят в июне после оценки управленческого потенциала участников программы и собеседований с ними. Начало обучения планируется в июле 2025 года.

Дарья Сайфиева