В суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)»
В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.
Эмблема "Фонда Ройзмана (иностранный агент)"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Истцом выступает Главное управление Министерства юстиции России по Свердловской области, ответчиком — непосредственно «Фонд Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». Первое судебное слушание назначено на 2 апреля.
Напомним, в декабре 2024 года Министерство юстиции и полиция провели проверку в «Фонде Ройзмана (иноагент)» из-за сборов денег на препарат Zolgensma для двух детей. Претензии касались сбора средств в 2021 году, когда фонд собирал деньги на укол для одного ребенка и планировало сделать то же самое для второго. Однако изменилась схема предоставления препарата, и сборы были остановлены.
Жертвователям предложили вернуть средства или перенаправить их на другие благотворительные программы. Директор фонда Светлана Косолапова сообщила, что проверка затронула документы за девять лет, но нарушений не выявлено.