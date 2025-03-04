В суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)»

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмблема "Фонда Ройзмана (иностранный агент)"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эмблема "Фонда Ройзмана (иностранный агент)"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Истцом выступает Главное управление Министерства юстиции России по Свердловской области, ответчиком — непосредственно «Фонд Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». Первое судебное слушание назначено на 2 апреля.

Напомним, в декабре 2024 года Министерство юстиции и полиция провели проверку в «Фонде Ройзмана (иноагент)» из-за сборов денег на препарат Zolgensma для двух детей. Претензии касались сбора средств в 2021 году, когда фонд собирал деньги на укол для одного ребенка и планировало сделать то же самое для второго. Однако изменилась схема предоставления препарата, и сборы были остановлены.

Жертвователям предложили вернуть средства или перенаправить их на другие благотворительные программы. Директор фонда Светлана Косолапова сообщила, что проверка затронула документы за девять лет, но нарушений не выявлено.

Мария Шараева