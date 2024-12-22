Минюст и полиция провели проверку в «Фонде Ройзмана»

Министерство юстиции и полиция провели проверку в «Фонд Ройзмана» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) из-за сборов денег на препарат Zolgensma для двух детей, сообщает 66.ру со ссылкой на директора фонда Светлану Косолапову. По данным издания, проверка длилась месяц, но нарушений не было обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Фонд Ройзмана» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «Фонд Ройзмана» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Претензии касались сбора средств в 2021 году, когда фонд собирал деньги на укол для одного ребенка и планировало сделать то же самое для второго. Однако изменилась схема предоставления препарата, и сборы были остановлены. Жертвователям предложили вернуть средства или перенаправить их на другие благотворительные программы.

Директор фонда Светлана Косолапова сообщила, что проверка затронула документы за девять лет, но нарушений не выявлено. Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) уточнил, что фонд настоял на составлении акта проверки.