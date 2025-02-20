Крымчанин получил 18 лет колонии за передачу данных украинской разведке

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ленинского района республики к 18 годам колонии строгого режима за передачу информации украинской разведке. Его признали виновным в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Республики Крым Фото: прокуратура Республики Крым

Суд установил, что фигурант вступил в сообщество, которое координировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, в июне 2023 года. Причиной к этому послужило его несогласие с проведением СВО. Осенью того же года куратор поручил мужчине сфотографировать и записать на видео места дислокации российских военнослужащих в Феодосии. За это подсудимый получил денежное вознаграждение.

Пресс-служба крымского управления ФСБ рассказала «РИА Новости», что фигуранта задержали в ноябре 2024 года. Среди данных, которые он передавал ГУР Украины, была информация о позициях российских ПВО и военных объектов в Феодосии.

Накануне, 19 февраля, прокуратура Крыма поддержала обвинение 73-летнего жителя Запорожской области по делу о госизмене. Сообщалось, что мужчина с октября 2023 года по май 2024 года 16 раз перевел деньги на счета банка, используемого спецслужбами Украины. Ранее в Москве по делу о госизмене получили два брата-студента, которые готовились поджечь автотехнику в воинской части по заданию украинской разведки. Они получили 19 и 20 лет заключения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студентов обучили на диверсантов».

Никита Черненко