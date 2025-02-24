Затонувшее в Новороссийске судно оградят из-за угрозы утечки нефтепродуктов

Затонувшее в акватории порта Новороссийска маломерное судно «Ашамба» оградят бонами, чтобы избежать загрязнения моря нефтепродуктами. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации оперштаба, собственник маломерного научно-исследовательского судна, которое принадлежащее институту океанологии им. Ширшова, планирует установит боны для предотвращения возможного загрязнения из-за дизтоплива на борту. В настоящий момент загрязнения акватории не наблюдается.

Научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» затонуло в результате обледенения в порту Новороссийска 22 февраля 2025 года. Затопление произошло в акватории яхт-клуба «7 футов».

Причиной происшествия стало обледенение и потеря остойчивости судна. Экипаж НИС «Ашамба» успел покинуть борт и не пострадал.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что во время затопления на «Ашамбе» находилось 200 литров дизельного топлива. В ближайшее время собственник проведет работы для последующего подъема судна.

Алена Воробьева