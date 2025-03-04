Дворовые фасады Бывшего дома Толстого отремонтируют за 700 млн рублей

В Санкт-Петербурге выделили чуть более 700 млн рублей на реставрацию дворовых фасадов дома по адресу улица Рубинштейна, 15-17, литера А. ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» объявило конкурс по поиску подрядчика.

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Согласно документам к опубликованной 3 марта закупке, исполнитель должен завершить ремонт до 31 октября 2027 года. Заказчик ожидает, что ремонт будет проведен в три этапа. Первый должен завершиться до 20 ноября 2025 года, второй — до 20 ноября 2026 года, третий — до конца октября 2027-го.

Из задания следует, что на объекте предстоит восстановить и укрепить лицевую кирпичную кладку, отреставрировать лепной декор методом догипсовки и отливки недостающих деталей. Подрядчик также должен привести в нормальное состояние вентиляционные решетки, ограждения балконов и лоджий, декоративных элементов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала отремонтировать фасад жилого дома на Обводном канале.

Татьяна Титаева