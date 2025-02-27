Прокуратура потребовала отремонтировать фасад жилого дома на Обводном канале

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства, по итогам которой потребовала провести ремонт фасада жилого дома на набережной Обводного канала. Поводом для проверки послужило обращение граждан, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Было установлено, что фасад многоквартирного дома № 123 по набережной Обводного канала имеет трещины. Неудовлетворительное состояние здания вызывает обеспокоенность у жильцов, отметили в прокуратуре.

В связи с ненадлежащим содержанием и обслуживанием указанного дома в суд было направлено исковое заявление. Ответчиком выступает ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района». В настоящий момент иск находится на рассмотрении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала устранить нарушения при содержании территории бывшего завода «Красный Октябрь» в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик