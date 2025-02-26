За январь перевозки на ОЖД принесли в бюджет Петербурга 196,3 млн рублей налогов

За январь 2025 года перевозки на сетях Октябрьской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 561 млн рублей налоговых отчислений. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Наибольшие налоговые отчисления направлены в Санкт-Петербург — 196,3 млн рублей и Ленинградскую область — 113,2 млн рублей»,— отметили в пресс-службе.

В бюджет Республики Карелия за январь было перечислено 79,2 млн руб., в бюджет Мурманской области — 60,2 млн руб. В казну Тверской, Псковской и Новгородской областей поступило 56,7 млн, 34,7 млн и 20,7 млн рублей соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вокзалами Петербурга в январе 2025 года воспользовались 2,7 млн пассажиров.

Дарья Астанина